Juventus-Lazio, rigore al VAR e doppio CR7: 2-0 micidiale (VIDEO HIGHLIGHTS)

Juventus-Lazio, rigore al VAR e doppietta di Cristiano Ronaldo

Si è sbloccato il match all’Allianz Stadium, grazie all’assegnazione del direttore di gara: il calcio di rigore è stato trasformato dal solito Cristiano Ronaldo, che non fallisce dagli undici metri. Inizialmente Orsato aveva commesso l’errore di segnalare il calcio di punizione al limite dell’area di rigore, decisione poi cambiata al VAR. Il difensore della Lazio, Bastos, l’aveva presa con la mano all’interno del rettangolo dell’area di rigore. La trasformazione di Cristiano Ronaldo poi è eccezionale, ma lo stesso portoghese non si ferma. Realizza una doppietta poco dopo su un contropiede propiziato da Dybala, trovando la trentesima rete in questo campionato. Insegue il compagno di squadra Gonzalo Higuain nella classifica all time dei marcatori per una singola stagione di Serie A.