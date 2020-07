Juventus-Lazio, infortunio Higuain nel riscaldamento: Dybala al suo posto

Tegola per Maurizio Sarri, che aveva scelto Gonzalo Higuain titolare per il match all’Allianz Stadium, Juventus-Lazio. Nessuna titolarità per il Pipita, al suo posto parte Paulo Dybala dal 1′.

Juventus-Lazio, infortunio Higuain: tegola per Sarri, si è fatto male nel riscaldamento

Juventus-Lazio è il big match di questa sera, ma le notizie per Maurizio Sarri non sono positive ancor prima del match. Sì perché il Pipita, Gonzalo Higuain, ha subito un infortunio nel corso del riscaldamento. Dal terreno di gioco di Torino, dunque, non arrivano buone notizie per il tecnico di Figline, che aveva scelto la coppia in avanti formata proprio da Higuain e Cristiano Ronaldo. Il duo in avanti, quindi, vedrà il 10 Paulo Dybala, in coppia con CR7.