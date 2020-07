Juventus-Lazio, Cristiano Ronaldo da record: le parole di CR7

Juventus-Lazio, Cristiano Ronaldo: record di gol e intervista nel post-partita

E’ arrivato l’ennesimo record di Cristiano Ronaldo che, nel corso di Juventus-Lazio, ne ha praticamente piazzato un altro. Con la doppietta trovata questa sera all’Allianz Stadium ha non solo trovato i 30 gol in questo campionato, ma è il più veloce tra i calciatori, ad aver raggiunto i 50 gol in Serie A, da quando in Serie A si vive l’epoca dei 3 punti. Gli sono bastati 61 appuntamenti, suddivisi in due stagioni, per ottenere questo incredibile record. Ma non si ferma qui CR7: è il primo calciatore della storia di questo sport ad aver firmato 50 gol, in ben tre campionati diversi: Serie A, Premier League e Liga.

Le parole di Cristiano Ronaldo dopo Juventus-Lazio