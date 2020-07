Una stagione complicata quella di Matthijs De Ligt. Il giovane difensore della Juventus, arrivato la scorsa estate dall’Ajax, ha iniziato la sua avventura in bianconero con tantissime prestazioni deludenti tra alti e bassi. Poi però il suo rendimento è andato in crescendo e Sarri ha capito di non poter fare a meno di lui.

Juventus, infortunio spalla De Ligt

Non arrivano buone notizie però per il giovane calciatore. Continuano i problemi alla spalla per de Ligt. Problemi nati lo scorso novembre durante una partita contro l’Atalanta, poi però il difensore ha giocato sopra al dolore per tutti questi mesi e più volte si è dovuto fermare durante le partite. Ora però la Juventus gli chiede di stringere ancora un poco i denti fino al termine della stagione.

Juventus, infortunio De Ligt: dovrà operarsi alla spalla

Come rivelato da Tuttosport, non c’è nulla da fare e alla fine De Ligt dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico. In questo momento però la Juve e Sarri non possono fare a meno del centrale e chiedono un ultimo sforzo per completare la stagione nelle prossime settimane tra campionato e Champions League. Dunque, l’intervento alla spalla ci sarà, ma soltanto una volta finita la stagione, per prepararsi poi alla prossima da affrontare al 100% delle condizioni.