Il finale di stagione dell’Inter di Antonio Conte continuerà ad essere particolarmente complicato: dopo il pari contro la Roma si sono abbassate ancora di più le chance di avvicinare la Juventus che questa sera potrebbe allungare ancora di più.

Inter, Conte perde Vecino: si opera!

Conte-Vecino, un amore mai esploso che è destinato a restare fermo ancora fino a fine stagione e poi, forse, anche in futuro. Il centrocampista uruguayo non è mai entrato nelle grazie del tecnico ex Juventus che lo ha utilizzato molto poco, anche a causa dei ripetuti infortuni che lo hanno tenuto fuori dal terreno di gioco. In questo finale di stagione la verve dell’ex Fiorentina sarebbe potuta essere d’aiuto per i nerazzurri ma le condizoni fisiche lasceranno il club senza un altro centrocampista. Vecino, infatti, dovrà operarsi per recuperare dal problema al ginocchio destro.

Il comunicato

Sul sito ufficiale dell’Inter è parso un comunicato con cui si fa chiarezza sulle condizioni di Matias Vecino e si ufficializza l’operazione al ginocchio.

“Nella giornata di domani Matias Vecino si sottoporrà, a Barcellona presso la clinica del Professor Ramon Cugat, ad intervento chirurgico artroscopico al ginocchio destro per sofferenza meniscale“.

