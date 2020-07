Dream Team Calcio Femminile, nuova casa da sogno: MIAN SPORT VILLAGE

In linea con una programmazione ambiziosa e ben definita, il Dream Team Calcio Femminile batte un altro colpo roboante, dopo aver già rivoluzionato la sfera tecnica.

La società, reduce dall’esperienza nazionale nel campionato di Serie C, ha di recente ufficializzato l’esperto mister Francesco Chianese, profilo estremamente indicato per continuare a rappresentare sempre più una realtà di valorizzazione per giovani calciatrici. L’ufficialità di giornata, altro tassello col quale si pongono le basi per un futuro ancor più florido e in continua ascesa, riguarda la nuova struttura sportiva che ospiterà allenamenti, partite, stage ed eventi.

Addio al Campo Billy, la nuova casa del Dream Team Calcio Femminile sarà il più grande e funzionale complesso sportivo dell’intera zona flegrea, tra le più importanti dell’intero panorama campano e non solo. Parliamo dello spettacolare MIAN SPORT VILLAGE, nato circa due anni fa a Quarto, in provincia di Napoli. Uno straordinario villaggio dello sport, dotato di tutti i comfort e servizi possibili.

La sinergia totale con i fratelli Micillo, titolari della struttura, porterà alla nascita di un vero e proprio polo dedicato al calcio femminile. L’intesa siglata con il direttore Gennaro Cammarota segna un momento storico di notevole importanza per la crescita dell’intero movimento femminile. Il perfetto connubio Mian Sport Village – Dream Team Calcio Femminile rappresenterà un punto di riferimento per tutte le atlete, con o senza esperienza, vogliose di coltivare al meglio la passione per il calcio.