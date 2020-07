Coronavirus, shock in Spagna! Partita tra sani e infetti: denunciati

A Pamplona, in Spagna, alcune persone hanno pubblicato sui social un evento per organizzare questa partita: sono stati subito denunciati e multati.

Partita sani vs infetti. Scattano le denunce

Partita di calcio tra persone sane e persone che hanno contratto il Coronavirus. No, non è una barzelletta (e di questi tempi non farebbe neanche tanto ridere) ma è quello che stava per accadere a Pamplona, in Spagna. Alcune persone sui social network avrebbero organizzato questo evento per poter organizzare una partita di calcio ‘particolare’. Proprio a Pamplona, città dove il numero di contagi e di morti è altissimo. Fortuna che il tutto è stato bloccato ancor prima che le persone scendessero in campo.

Gli organizzatori sono stati denunciati. Secondo il quotidiano spagnolo ‘As‘ ad avere avuto la ‘brillante’ idea sarebbe stato un ragazzo di 23 anni che, oltre ad essere denunciato per aver violato le misure di contenimento per la pandemia, dovrà pagare una multa di 3000 €.

Secondo il ragazzo, la partita era a scopo benefico

Questa partita doveva avere uno scopo benefico proprio per coloro che hanno contratto il Covid-19. La partita si sarebbe dovuta disputare nel quartiere di “Mendillori“. La voce girava già sui social, ma per iscriversi bisognava andare su Instagram. Le autorità spagnole hanno poi annunciato: “Chiediamo ai cittadini di utilizzare il loro senso civico, affinché non si prenda parte a questo o ad altri eventi in cui la sicurezza sanitaria non può essere garantita e viene messa a rischio la salute pubblica“.