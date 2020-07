Calciomercato Sassuolo, futuro Berardi e De Zerbi: l’annuncio di Carnevali

Non sbaglia il Sassuolo che continua a mantenere l’ottimo rendimento post Coronavirus. La squadra neroverde dopo la prima sconfitta con l’Atalanta al ritorno in campo ha poi ottenuto 4 pareggi e 4 vittorie nelle restanti partite. Un vero show quello messo in campo dal Sassuolo che anche nelle partite terminate in pareggio avrebbe meritato sempre qualcosa in più, anche contro la stessa Juventus nel 3-3 di qualche giorno fa.

Sassuolo, continua il momento di forma grazie ai leader

Intanto, il momento di forma è frutto dello splendido lavoro che sta facendo dallo scorso anno Roberto De Zerbi. Al Sassuolo è sempre mancata la continuità, che però adesso sta dimostrando di avere e il prossimo anno potrebbe essere quello giusto per fare un salto in più e magari lottare come capitato in questo finale di stagione per la zona Europa League. Tutti i calciatori sono in un grande periodo, ma su tutti c’è il capitano Domenico Berardi, che si è trascinato la squadra sulle spalle. Sul loro futuro ha parlato l’ad Giovanni Carnevali.

Sassuolo, Berardi e De Zerbi restano: arriva l’annuncio di Carnevali

E’ stato lo stesso Giovanni Carnevali in persona, Amministratore Delegato del Sassuolo, a dare conferma delle ultime indiscrezioni che riguardano il futuro di due leader del Sassuolo. Si tratta del tecnico Roberto De Zerbi e dell’attaccante Domenico Berardi. I due resteranno almeno per un altro anno nel club neroverde e in caso di offerte queste saranno poi rifiutate.