Il futuro della Roma passa non solo dalle vicende societarie ma anche dai pericoli di calciomercato che giorno dopo giorno iniziando ad incombere sul futuro di molto calciatori: Zaniolo su tutti.

Calciomercato Roma, summit per Zaniolo: le ultime

Nicolò Zaniolo, giovane stella della Roma, tornato da poco in campo dopo il lunghissimo infortunio al ginocchio, è da tempo nel mirino dei grandi club italiani ed europei. Piace alla Juventus e all’Inter in Serie A, ma anche al Real Madrid che nelle ultime settimane ha fatto qualche sondaggio con in club capitolino. Ma per Zaniolo il ritorno in campo non è stato felicissimo. Ha ritrovato, sì, il gol contro il Brescia ma ha anche dovuto fare i conti con la furia di Paulo Fonseca che ha visto scarso impegno e mentalità nell’ultima gara contro il Verona. Poi il nuovo infortunio al polpaccio non ha permesso al giovane talento giallorosso di scendere in campo contro la sua ex squadra, l’Inter, nel pareggio di ieri sera all’Olimpico.

L’agente di Zaniolo incontra la società

Stando a quanto riferisce Sky Sport, Claudio Vigorelli, agente del talentuoso trequartista classe ’99 sarà in città la prossima settimana per un incontro con la dirigenza giallorossa. Da valutare e capire il futuro. Piace a tantissimi club ma la Roma non vuole cederlo, a meno di clamorosi interventi di ricostruzione economica della società.

