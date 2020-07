Calciomercato Roma, Zaniolo può partire: problemi con Fonseca

La Roma sta progettando la prossima stagione con molta fatica. Il club si ritrova nel mezzo di una trattativa per il cambio di società. Pallotta aspetta l’offerta giusta da Friedkin, intanto i grandi club provano ad approfittare del momento economico della società per acquistare i diversi gioielli, tra cui anche Zaniolo. Molto dipenderà dalla volontà del calciatore.

Roma, Zaniolo può partire

Nicolò Zaniolo, centrocampista della Roma, è conteso tra Juventus e Inter che si sfidano in un vero e proprio derby di mercato. All’estero però c’è José Mourinho che come sempre guarda con occhio particolare alla Serie A. Il Tottenham ma messo gli occhi su Zaniolo e vorrebbe portarlo in Premier League dopo la cessione di Eriksen. Si aspettano offerte, intanto, il rapporto con Paulo Fonseca potrebbe compromettere la permanenza in giallorosso del calciatore.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, ceduto Cetin all’Hellas Verona

Roma, cessione Zaniolo: problemi con Fonseca

Come riportato dal Corriere della Sera, gli ultimi ‘litigi’ tra l’allenatore della Roma e Zaniolo potrebbero rendere difficile la permanenza in giallorosso del giovane talento italiano. Il classe 1999 vorrebbe restare nella capitale, ma restano alla finestra Juventus, Inter e Tottenham che sono in continuo contatto per sferrare poi l’offerta giusta. Dati i problemi in bilancio, James Pallotta senza cessione del club potrebbe decidere di vendere il proprio gioiello per circa 50 milioni di euro.