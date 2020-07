Calciomercato Napoli, per il centrocampo si guarda in Russia

Nome nuovo per il centrocampo azzurro. Stavolta i dirigenti partenopei hanno individuato le prestazioni di un calciatore che gioca nella massima serie russa.

Vlasic è il nome nuovo per la mediana

Nome nuovo per il mercato del Napoli. Secondo quanto riportato da ‘RaiSport‘, Cristiano Giuntoli, direttore sportivo degli azzurri, starebbe valutando l’acquisto del cartellino di Nikola Vlasic. Nazionale croato, nasce come trequartista ma può giocare anche come mezzala. Cresciuto nelle giovanili dell’Hajduk Spalato, ha giocato anche in prima squadra per tre anni. Poi la grande chiamata in Premier League: infatti l’Everton lo prelevò quando aveva solo 20 anni sborsando nelle casse della società croata 10 milioni di sterline. Ma la sua esperienza in Inghilterra durò solamente un anno.

Nel 2018 il Cska Mosca lo prese in prestito e alla fine della stagione lo riscattò dai ‘Toffees‘ per 16 milioni di euro. Viene ricordato perché, il 2 ottobre 2019, in una gara di Champions League contro il Real Madrid, segnò il gol del definitivo 1-0 che sancì la vittoria alla squadra russa contro i ‘blancos‘ ai gironi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Napoli, visite mediche in segreto: colpo a sorpresa

Giovane, costo accessibile e ingaggio non troppo alto. Il Napoli valuta

Il Napoli potrebbe essere la nuova squadra del giovane talento croato, visto che per età, costo e ingaggio (1,5 milioni di euro all’anno) farebbe proprio al caso della squadra di De Laurentiis. Il Cska Mosca chiede almeno 25 milioni di euro per il costo del calciatore.