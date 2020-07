Il calciomercato del Milan ora può entrare definitivamente nel vivo: Suso è stato riscattato dal Siviglia dopo l’ufficializzazione della qualificazione in Champions League.

Calciomercato Milan: ufficiale la cessione di Suso

Con un comunicato apparso sul sito ufficiale, il Siviglia ha reso noto di aver esercitato l’obbligo di riscatto del cartellino di Suso dal Milan. Il riscatto, infatti, è divenuto obbligatorio dopo che la società andalusa si è qualificata per la prossima edizione della Champions League.

“Il Siviglia ha reso effettiva la sua opzione per l’acquisto di Suso, che diventa un giocatore del nostro club per i prossimi 5 anni. Nato a Cadice nel 1993, esterno destro, è arrivato a gennaio e ha giocato 19 partite, con un gol e un assist”.

Ora tutto su Szoboszlai

Intanto il Milan non resta fermo e inizia ad aguzzare la vista verso quelli che potrebbero essere gli acquisti per la prossima stagione. I fari sono puntati su Dominik Szoboszlai, centrocampista del Salisburgo che piace tantissimo a Ralf Rangnick ma anche a tante altre società. Stando a quanto riferisce Tuttosport, la trattativa sta andando avanti senza nessun intoppo e il calciatore gradisce la destinazione. Ha una clausola da 25 milioni di euro che il Milan ha ricavato dalla cessione di Suso che potrebbero essere molto utili per l’accelerata finale.

