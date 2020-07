Ripresa al campionato sorprendete del Milan. La squadra di Stefano Pioli è una delle più in forma della Serie A tornata in campo post Covid 19. Intanto, la società rossonera sta lavorando per la prossima stagione e il futuro. Le ottime prestazioni della squadra ora ‘complicano’ le cose, perché non potrebbe essere così scontato l’esonero di Pioli.

Milan, si lavora per tenere Donnarumma

Ralf Rangnick dovrebbe essere l’uomo scelto per la prossima stagione, ma a fine stagione si tireranno le somme e si potrebbe decidere di confermare Pioli, con Rangnick che andrebbe inizialmente a ricoprire la figura da direttore tecnico. Intanto, oltre al mercato in entrata, i rossoneri stanno cercando di tenere a tutti i costi i campioni già in rosa. Su tutti c’è il rinnovo di Gigio Donnarumma. Il ds Massara nei giorni scorsi ha confermato i buoni presupposti per chiudere la firma del prolungamento di contratto.

Milan, rinnovo Donnarumma: sensazioni positive

E’ una settimana fondamentale per il prolungamento di contratto di Donnarumma. Ci sarà una chiamata a Mino Raiola per presentare l’offerta di rinnovo fino al 2023. Si confermerà l’offerta con l’attuale ingaggio del giovane portiere, ma con dei bonus aggiuntivi nel contratto. L’attuale contratto di Donnarumma è in scadenza nel 2021 e per questo la società ha voglia di chiudere in fretta, intanto, arrivano sensazioni positive con il calciatore che ha voglia di chiudere con il Milan.