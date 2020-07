Calciomercato Milan, svolta Ibrahimovic: con Rangnick cambia tutto

Un Milan sempre più brillante in campionato, e che dopo la manita rifilata al Bologna, può cominciare anche a concentrarsi su vari argomenti di mercato. I rossoneri sono intenti a compiere una vera e propria rivoluzione per la prossima stagione, e il tutto partirà da Rangnick, destinato a succedere a Pioli. Con il tedesco cambieranno tante cose..

Ultime Milan: Ibrahimovic, con Rangnick va via

Il 5-1 inflitto al Bologna è stata l’ennesima dimostrazione di un Milan devastante post-lockdown, e che ormai gira come una macchina costruita perfettamente. Ingranaggio fondamentale è sicuramente Ibrahimovic, solito lottatore e leader di una squadra che prima di lui sembrava essersi assopita. Lo svedese è risultato decisivo anche stavolta, e adesso non si può far altro che interrogarsi sul suo futuro, specie all’età non più tenera di 39 anni quasi. Sebbene i tifosi stiano sperando in una permanenza, la sensazione, e possiamo dire quasi certezza, sembrerebbe essere indirizzata verso un addio: Ibra partirà appena arriverà Rangnick. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.

Addio Ibra: perchè lo svedese non serve a Rangnick

Ibrahimovic non c’entra nulla con il nuovo progetto che ha intenzione di attuare il Milan, ed in particolare Rangnick. Con l’arrivo del tedesco si punterà molto, o quasi tutto, sui giovani, e lo svedese non lo è di certo. Il bomber rossonero dirà addio, e su questo se ne stanno facendo tutti quanti una ragione.

