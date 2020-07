L’agente del calciatore è arrivato quasi due ore fa a ‘Casa Milan‘. Possibile trattativa con la dirigenza rossonera per il suo assistito?

Ag.di Emerson Royal a ‘Casa Milan’. Il punto della situazione

L’agente e intermediario per la Spagna, Edoardo Crnjar, è in questo momento a ‘Casa Milan‘. Possibile che questa visita possa trattarsi di una trattativa tra il Milan ed il Barcellona riguardante Emerson Royal. Il classe 1999, questa stagione, è stato mandato in prestito al Betis Siviglia a farsi le ossa. Con la maglia dei biancoverdi ha giocato 33 partite segnando 3 reti. Non male per un esterno difensivo. Il suo nome è stato accostato al club rossonero in questi ultimi giorni e la trattativa potrebbe andare in porto.

Il calciatore ha il contratto con i blaugrana fino al 2024. La valutazione del calciatore si aggira intorno ai 20 milioni di euro.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Milan, Suso riscattato dal Siviglia: ora all-in per il centrocampista

Chi è Emerson Royal? Conosciamolo meglio

Nazionale brasiliano (ha esordito lo scorso anno in un amichevole contro la Corea del Sud), cresce nelle giovanili del Ponte Preta. L‘Atletico Mineiro lo acquista nel 2018. Dopo un anno il grande passaggio in Europa. E’ il Barcellona, in sinergia con il Betis di Siviglia, ad acquistarlo. Mandato subito in prestito ai ‘Sevillastas‘, stupisce tutti per la sua capacità di disimpegnarsi sia nella fase difensiva che in quella offensiva. In patria viene paragonato a Dani Alves.