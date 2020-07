Calciomercato Juventus, sfuma un attaccante? Costa 80 milioni!

Ormai non è più un mistero: la Juventus vuole un attaccante, più precisamente un bomber che possa garantire gol e sostanza al reparto offensivo. Un giocatore che si adatti al gioco di Ronaldo, e che possibilmente abbia già una discreta esperienza in Serie A.

Ultime Juventus: colpo Zapata, l’Atalanta lo blinda

I nomi sul taccuino di Paratici sono tanti e tutti molto interessanti, ma se c’è un giocatore che ha attirato l’attenzione da parte di tutti, quello è Duvan Zapata. Il bomber colombiano arriva da un’altra stagione importante, e nonostante l’infortunio è riuscito a mettersi in luce segnando ben 18 gol in campionato. Numeri importanti da quando è alla Dea, e numeri che farebbero gola a tutti. La squadra bergamasca conosce bene il valore del suo giocatore, ed è per questo che ha alzato vertiginosamente il prezzo del suo cartellino: stando a quanto riportato da Tuttosport, ora Duvan vale 80 milioni di euro. Una cifra enorme, e che allontana di parecchio le avance bianconere.

Sfuma Zapata: occhi su Milik, Dzeko e Jimenez

Zapata difficilmente vestirà la maglia bianconera l’anno prossimo, ed è per questo che in casa Juve si guarda ad altri obiettivi. Milik sembra essere la priorità, con l’idea Dzeko che si fa sempre più concreta. Grande interesse anche per Jimenez, per il quale potrebbe intervenire Ronaldo in persona.