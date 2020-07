Calciomercato Juventus, Ronaldo sponsorizza un colpo in attacco

Un mercato sempre più intenso quello di Serie A, dove le principali big del nostro campionato stanno cercando di rinforzarsi in vista della prossima stagione. Occhi puntati anche sulla Juventus, intenzionata a prendere un attaccante nel breve termine.

Ultime Juventus: colpo Jimenez, CR7 fa da sponsor

Tra i tanti nomi accostati alla Juventus negli ultimi tempi, c’è un giocatore che più di tutti ha suscitato interesse e suggestività: stiamo parlando di Raul Jimenez, attaccante messicano in forza al Wolverhampton. Il centravanti ha caratteristiche molto simili a quelle che erano di Mandzukic in bianconero, ovvero tanta generosità e duttilità, ovviamente mixato al gran fiuto per il gol. Insomma un compagno perfetto e ideale per Cristiano Ronaldo, che apprezzerebbe non poco il colpo. I due inoltre condividono lo stesso agente, ovvero Jorge Mendes, il quale avrebbe già attivato dei contatti tra le parti. Questa la notizia riportata da Tuttosport.

Affare Jimenez: Juventus in pole?

Jimenez sta vivendo una stagione davvero straordinaria, e le 26 reti stagionali ne sono la completa dimostrazione. E’ ovvio infatti che su di lui siano piombate diverse squadre, come ad esempio lo United, ma è altrettanto chiaro di come la Juventus abbia una sorta di corsia preferenziale. Il motivo? Proprio Mendes, il quale ancora una volta potrebbe mediare in favore della Vecchia Signora, così come ha fatto altre volte in passato.

