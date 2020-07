Calciomercato Juventus, definito il futuro di Pogba

La Juventus continua ad inseguire vari obiettivi di mercato, e tra questi non può non esserci anche Paul Pogba. Il centrocampista francese è un pallino ormai datato della dirigenza bianconera, la quale sognerebbe di riportarlo a Torino, piazza in cui ha brillato particolarmente.

Mercato Juventus: Pogba sempre più vicino al rinnovo con lo United

Pogba ha lasciato un ricordo indelebile nel cuore dei tifosi bianconeri, e riuscire a riportarlo a Torino, sarebbe una vera e propria impresa per la Vecchia Signora. Impresa destinata a rimanere tale probabilmente, specie andando a sentire tutte le ultime voci provenienti dai media inglesi. Stando a quanto riportato dal Daily Express, pare infatti che il centrocampista francese, dopo mesi di incertezze, abbia deciso di rinnovare con lo United. Il suo rapporto con Solskjaer è migliorato nel corso del tempo, e altro motivo per proseguire insieme sarebbe stato anche l’arrivo di Bruno Fernandes. Il portoghese e Pogba andrebbero molto d’accordo, e soprattutto in campo ci sarebbe un feeling molto importante.

Pogba-Juventus: è finito l’amore

Il futuro di Pogba sembra ormai essersi definito quasi completamente, con il francese che ha scelto lo United per continuare la sua carriera. La Juventus non ha intenzione di mollare la presa, ma la sensazione è che difficilmente ci possa essere un ritorno a Torino.

