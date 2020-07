Calciomercato Juventus, arrivano conferme per il nome del nuovo allenatore

Dall’Inghilterra sono sicuri che Maurizio Sarri, la prossima stagione, non siederà sulla panchina della Juventus. Al suo posto un tecnico argentino.

Pochettino al posto di Sarri. Dall’Inghilterra confermano la trattativa

In Inghilterra sono più che sicuri: la Juventus, alla fine del campionato, darà il benservito a Maurizio Sarri comunque andrà a finire la stagione. Al posto dell’allenatore ex Napoli è pronto ad approdare, a Torino, Mauricio Pochettino. Secondo il quotidiano inglese ‘Daily Mail‘ sarebbe tutto pronto per il passaggio dell’ex Tottenham alla corte di Agnelli. E’ un nome che circola già da molto tempo quello di Pochettino alla ‘Vecchia Signora’.

L’argentino, che ha origini proprio piemontesi, avrebbe dato il suo consenso a trasferirsi in Italia e ad approdare in Serie A dal prossimo campionato. E’ ancora sotto contratto con gli ‘Spurs‘, guadagna quasi 9 milioni e mezzo di euro all’anno.

Pochettino è pronto a rimettersi in gioco

Il manager argentino è pronto a sedersi, nuovamente, su una panchina di calcio. Ha iniziato la sua esperienza come allenatore in Spagna allenando per tre stagioni l’Espanyol. Poi il grande passaggio in Premier League sotto la guida del Southampton dove è rimasto un anno ma ha impressionato tutti per il suo modo di giocare. Nel 2014 la chiamata del Tottenham dove è rimasto per 5 anni. Il suo punto più alto con la squadra di Londra è stato nel 2018-2019 dove ha portato la squadra in finale di Champions League, perdendo contro il Liverpool 2-0.