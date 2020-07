Calciomercato Juventus, per Khedira sarà addio: ipotesi qatariota per lui

Non è più uno dei perni fondamentali per il centrocampo della Juventus, parliamo di Sami Khedira, centrocampista pronto a dire addio al club piemontese, nella prossima finestra di calciomercato. Per lui ci sarebbe l’ipotesi legata al Qatar, Paese che lo accoglierebbe così come ha fatto con gli altri ex bianconeri, Medhi Benatia e Mario Mandzukic. Come per gli altri calciatori finiti in campionati oltre Europa, anche Khedira verrà ricoperto di soldi. Le cifre, però, non sarebbero ancora note.

Juventus, Sarri dà il suo benestare sulla cessione di Khedira: ecco dove potrebbe giocare nel 2021

A raccontare dello scenario legato al mercato sono i colleghi di Calciomercato.it, che hanno analizzato la questione. Il calciatore è fermo per infortunio e le sue condizioni atletiche non danno più garanzie al tecnico, Maurizio Sarri, pronto a dirgli ora addio. Sami Khedira saluterà probabilmente in maniera anticipata, perché il suo contratto scade a giugno 2021. Non si aspetterà il prossimo anno, il centrocampista metà turco e metà tedesco potrebbe dire addio non appena la stagione in corso volgerà al termine. Tra i club interessati a Khedira ci sarebbe proprio l’Al-Duhail, club in cui milita il suo ex compagno di squadra, Benatia. A lasciare da poco il club è il croato Mandzukic invece, pronto a rimettersi in gioco in Europa, magari nuovamente in Serie A.