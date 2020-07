Calciomercato Inter, cessione in vista per la punta nerazzurra

L’Inter ha deciso di mandare in prestito il suo attaccante la prossima stagione. Due club sono interessati al calciatore. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime settimane.

Esposito-Inter è addio! Ma solo per un anno…

Sebastiano Esposito è pronto ad andare a farsi le ossa altrove. La giovane punta di Castellammare di Stabia quest’anno ha trovato poco spazio e il suo allenatore, Antonio Conte, ha deciso di mandarlo in prestito in qualche squadra dove può valorizzarsi e rendere al meglio così da averlo già maturo tra due anni. Secondo il quotidiano sportivo ‘TuttoSport‘ i club interessati ad Esposito sono due: il Monza, fresco neopromosso in Serie B e la Sampdoria. Il giocatore preferisce non scendere di categoria e giocarsi le sue chance con la maglia blucerchiata, rimanendo dunque in Serie A.

Settimane fa si era parlato di un interessamento dell’Atalanta per il giovane attaccante. Infatti Gian Piero Gasperini stravede molto per la punta neroazzurra, ma per il momento non c’è stato nessun incontro tra la dirigenza bergamasca e quella interista. In questa stagione Esposito ha realizzato la sua prima rete con la maglia dell’Inter nella vittoria contro il Genoa per 4-0.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Inter, che tegola per Conte! Il centrocampista resta fuori fino a fine stagione: le ultime

Intanto Oriali viene multato di 5000 €

“Atteggiamento irriguardoso nei confronti del collaboratore della Procura Federale durante l’intervallo tra Roma ed Inter” questo il motivo della multa di 5000 € inflitta dal Giudice Sportivo, Gerardo Mastrandea, al team manager dell’Inter Gabriele Oriali.