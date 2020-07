Calciomercato Inter, dubbio Sanchez: altro pericolo dalla Premier

L’Inter continua a portare avanti il suo calciomercato, e lo fa soprattutto in ottica rinforzi. Conte vuole alzare ulteriormente l’asticella in vista della prossima stagione, e per farlo avrà bisogno di blindare qualche pedina importante.

Ultime Inter: su Sanchez c’è anche il City

Un finale di stagione importante per l’Inter, che dopo tante critiche è riuscito finalmente a “farsi apprezzare”, così come dice Conte qualche giorno fa. I nerazzurri interverranno sul mercato anche per cercare la permanenza di qualche giocatore, e tra questi c’è anche Alexis Sanchez. Il cileno ha fatto bene da quando è a Milano, e le sue ultime prestazioni sono state talmente tanto convincenti da aver convinto proprio tutti. Occhio però ad un ennesimo pericolo nella trattativa con lo United: l’inserimento nella corsa da parte dei cugini dei Red Devils, il Manchester City. La squadra inglese starebbe pensando al colpo, e non avrebbe problemi a mettere sul piatto i 20 milioni richiesti. Accontentare i proprio cugini non è mai stato così facile. Questa la notizia riportata da Tuttosport.

Colpo Sanchez: c’è ottimismo

Il futuro di Sanchez è ancora molto incerto, e la possibile avanzata del City non può far altro che mettere sì paura all’Inter, il quale deve sbrigarsi se vuole assicurarsi El Nino Maravilla. Nell’ambiente nerazzurro filtra però un certo ottimismo, anche perchè sia Conte che Marotta avrebbero già comunicato al giocatore la volontà di continuare insieme.

