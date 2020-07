Calciomercato Inter, possibile scambio con una big inglese

Il calciomercato dell’Inter continua con grande intensità, e nel corso di queste ultime settimane la squadra nerazzurra ha provato a portare avanti diverse operazioni per quanto riguarda il centrocampo. I nerazzurri hanno messo nel mirino vari giocatori, alcuni di questi direttamente dalla Premier League.

Mercato Inter: Ndombele nel mirino, si pensa ad uno scambio

Non è di certo un periodo tranquillo per quanto riguarda il mercato, specie quello di Serie A. L’Inter ne sa qualcosa, e pare abbia messo nel mirino Ndombele, giovane centrocampista del Tottenham. Il francese, dopo un inizio positivo con Pochettino, si è perso parecchio nel corso del tempo, e l’arrivo di Mourinho sulla panchina Spurs, non ha fatto altro che peggiorare le cose. Ora il suo minutaggio è basso, e può partire. Intanto dalle parti di Londra si pensa ad un possibile scambio: lo Special One sarebbe interessato ad uno tra Skriniar e Brozovic.

Ultime Inter: Skriniar e Brozovic sono cedibili

L’Inter pensa anche alle cessioni, e ragiona su chi lasciar partire. Skriniar e Brozovic sono quelli più in dubbio, e che al momento sembrerebbero essere cedibili dalla società. Entrambi hanno una valutazione piuttosto alta, e che dovrebbe aggirarsi sui 120 milioni di euro totali. Un bel tesoretto, e che garantirebbe tanto anche in vista di un eventuale investimento.