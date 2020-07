Calciomercato Inter, “Giroud in Serie A”: l’annuncio di Materazzi

Calciomercato Inter, Giroud verso la Serie A? Arriva l’annuncio di Matteo Materazzi

E’ stato un nome molto accostato all’Inter nel corso dell’ultima sessione di calciomercato invernale, quello di Olivier Giroud. Il centravanti francese sembrava essere arrivato al capolinea della sua avventura a Londra, ma un clamoroso ribaltone lo ha visto rientrare nelle gerarchie di Frank Lampard. Il tecnico inglese, infatti, lo ha impiegato più del previsto, motivo per cui è rimandato il suo trasferimento in Serie A. Ma è sempre dal panorama calcistico italiano, che sembra covare interesse, lo stesso attaccante campione del Mondo. Giroud, infatti, potrebbe arrivare all’Inter nella prossima stagione.

Le parole di Marco Materazzi sulle volontà italiane di Olivier Giroud

E’ a caccia di un attaccante Antonio Conte e, a parlare di questo, è l’agente e procuratore Matteo Materazzi. E’ stato intercettato dai microfoni dei colleghi di Calciomercato.it e quelle che seguono, sono proprio le sue parole: “Giroud non ha rinnovato. Con quest’emergenza del Covid, il Chelsea ha voluto coprirsi le spalle. Ha fatto bene Giroud, ha segnato diversi gol da gennaio, ma il Chelsea sembra poter andare a cercare altrove per il proprio attacco. Futuro in Serie A? Avevamo gestito insieme a Morabito e Antonini il suo trasferimento, poi alla Lazio, ma è stato tutto un nulla di fatto, perché Lampard ha voluto trattenerlo. Giroud voleva la Serie A ed è uno scenario che non si può escludere per il 2021”.