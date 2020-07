Calciomercato Inter, Marotta chiede lo sconto per un gioiello del Chelsea

L’Inter vuole puntellare reparto per reparto, e in vista della prossima stagione prepara quella che sarà una piccola rivoluzione. Dopo l’acquisto di Hakimi, la squadra nerazzurra vuole rinforzare anche l’altra fascia, e magari andando a fare spese in Premier League.

Mercato Inter: fissato il prezzo per Emerson Palmieri, Marotta entra in gioco

Tra i tanti obiettivi che ha l’Inter per rinforzare la squadra, c’è anche Emerson Palmieri. Il terzino italo-brasiliano piace da un bel po di tempo, e non è un caso che i contatti siano iniziati mesi fa e stiano proseguendo tutt’oggi. I nerazzurri vorrebbero scalfire il muro eretto dal Chelsea, che intanto con il passare dei giorni ha fissato il prezzo per il giocatore: 30 milioni di euro. Una cifra comunque piuttosto alta, e che Marotta starebbe cercando di far abbassare. L’ad dell’Inter sta chiedendo lo sconto, che i Blues possano venire incontro alle esigenze del club meneghino? Questa la notizia riportata da Tuttosport.

Inter-Emerson: c’è un problema

L’Inter chiede lo sconto per Emerson, ma a quanto pare c’è un problema piuttosto rilevante nella trattativa. Quale? Il rapporto per nulla idilliaco tra Conte e Marina Granovskaia, direttore del Chelsea. I due si sono lasciati molto male, ed è per questo che ad oggi appare difficile il “favore” richiesto dai nerazzurri.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Calciomercato Inter: l’asso nella manica di Marotta arriva dalla Premier