Calciomercato Hellas Verona, Kumbulla in uscita: preso il sostituto

L’Hellas Verona è la rivelazione del campionato italiano. La squadra di Ivan Juric ha messo in evidenza le qualità dei diversi talenti in rosa. Su tutti ci sono Amrabat (già acquistato dalla Fiorentina), Rrahmani (già acquistato dal Napoli) e infine Marash Kumbulla. Il difensore classe 2000 è stato uno dei migliori nel suo ruolo.

Hellas Verona, Kumbulla lascia il club

Kumbulla ha attirato gli occhi a sei dei grandi club. Ottima prima stagione in Serie A del giovane calciatore dell’Hellas Verona. Su tutti c’è il forte interesse di Inter, Juventus, Lazio e poi i club stranieri come Everton e Manchester United. Il calciatore è ormai ad un passo dal lasciare il suo attuale club, l’Hellas ha già acquistato il sostituto per la prossima stagione.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, infortunio De Ligt: dovrà operarsi

Hellas Verona, Kumbulla in uscita: preso il sostituto, è Cetin della Roma

Come riportato da Sky Sport, è ormai fatta per l’acquisto di Mert Cetin, difensore turco dalla Roma. Il difensore classe 1997 non ha trovato il giusto spazio sotto la gestione di Paulo Fonseca ed è pronto a restare in Serie A ma con una maglia diversa, quella dell’Hellas Verona. Il calciatore si trasferisce con la formula del prestito con diritto di riscatto, più il controriscatto a favore della Roma fissato al prezzo di 15 milioni di euro. L’ingaggio di Cetin mette in chiaro di più ancora una cosa, la cessione di Kumbulla imminente.