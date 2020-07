Calciomercato Benevento, niente Serie A: salta tutto per mancata idoneità

Il Benevento è tornato in Serie A dopo due anni dalla brutta retrocessione con soltanto 21 punti. Il club campano lo scorso anno ha raggiunto i playoff di B poi però persi. Quest’anno, invece, ha dominato tutta la stagione e vinto con largo anticipo. Per questo ora la società sta costruendo una squadra importante per restare in Serie A l’anno prossimo.

Benevento scatenato al ritorno in Serie A

Tanti obiettivi di mercato messi nel mirino dal presidente Vigorito, che questa volta si è affidato al ds Pasquale Foggia che sta provando ad accontentare mister Inzaghi con le giuste carte. Si parte con l’obiettivo di rinforzare l’attacco e tra i tanti nomi c’è quello di Loic Remy, ex attaccante del Lille che attualmente si trova svincolato. Per il calciatore sembrava tutto fatto, ma ora l’affare si complica.

Benevento, salta anche il colpo Remy: problemi fisici

L’ex attaccante del Chelsea era anche arrivato in Italia e conosciuto l’allenatore Pippo Inzaghi, ma tutto ora pare sia saltato. Come rivelato dal noto quotidiano di casa ottopagine.it per Loic Remy non c’è più nulla da fare. Il calciatore che si è sottoposto alle visite mediche nelle ultime ore ha riscontrati problemi fisici che non gli hanno permesso di ottenere l’idoneità sportiva. Domani il calciatore avrà un colloquio con il ds Pasquale Foggia. Primo grande colpo sfumato, ma il Benevento resta vigilie con altri obiettivi come Mandzukic e Llorente.