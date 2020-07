Atalanta, tegola per Gasperini: arriva la notizia sull’infortunio di Ilicic

Ancora una volta non è stato convocato Josip Ilicic, perché deve fare i conti con l’infortunio, che lo tiene ancora lontano dal terreno di gioco. Non ci sarà nella sfida di domani, che vedrà protagonista il club bergamasco nella partita contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic. Gian Piero Gasperini, che non lo convoca per l’impegno, è in apprensione: le sue condizioni rischiano di tenerlo lontano fino al margine della stagione.

Atalanta, le condizioni di Ilicic: Gian Piero Gasperini non lo rischierà in vista della Champions League

C’è da capire quali saranno i tempi di recupero sull’infortunio di Josip Ilicic. Il calciatore sloveno sarà ancora fuori, non è presente nella lista dei convocati di Gian Piero Gasperini per il match di domani al Gewiss Stadium, Atalanta-Bologna. Si riposerà, ma la situazione attorno al calciatore, preoccupa: Si teme la stagione finita per lui. L’idea dello staff medico e dello stesso allenatore, sarebbe quella di non forzare in questo finale di stagione, per evitare nuovi problemi in vista dell’importante impegno di Champions League, che vedrà l’Atalanta protagonista contro il Paris Saint-Germain. A rimetterci saranno i “fantallenatori”, che potrebbero vedere il loro beniamino fuori dal campo in questo rush finale di Serie A.