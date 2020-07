Udinese Napoli 2-1, risultato & tabellino: Politano salva gli azzurri

Bella partita al San Paolo: alla rete di De Paul, risponde Milik, appena subentrato per un infortunio di Dries Mertens. Decide la rete di Politano. Il risultato finale è quindi di 2-1.

Napoli-Udinese, il risultato è di 2-1

Il match si fa subito in salita per gli azzurri: gli uomini di Gattuso infatti, dopo i primi minuti in cui hanno tenuto le redini del gioco pur senza trovare un’azione davvero pericolosa (ad esclusione di un tiro velleitario di Zielinski). Alla prima occasione invece i friulani passano: azione dalla sinistra, cross al centro che attraversa tutta l’area, Insigne è in ritardo su De Paul che indisturbato piazza alle spalle di Ospina. Le cose sembrano complicarsi ancor di più quando Mertens si fa male ed è costretto a uscire, ma proprio il subentrante, Arkadiusz Milik, firma il gol del pareggio con un tocco in rete da pochi passi.

Nel secondo tempo la solfa non cambia. Il Napoli è padrone del gioco, ma non è così incisivo: la squadra di Gattuso mostra ancora come senza ritmi alti non sia capace di far male. L’unico sussulto è di Zielinski, al 60′: bordata dalla distanza che Musso devia sulla traversa, il pallone rimbalza immediatamente a terra ma è fuori dalla linea di porta. Al 70′ Ospina fa d’altro canto un vero e proprio miracolo su Lasagna, distendendosi alla sua sinistra per bloccare il tiro improvviso dell’attaccante dell’Udinese. Nel finale una sciocchezza di Elmas mette De Paul in condizione di battere ancora Ospina, ma sulla linea interviene Koulibaly che scalcia sulla traversa: a quel punto il portiere colombiano è reattivo e blocca la sfera. L’uomo della Provvidenza è raramente chi ti aspetti e questa volta tocca a Politano, al primo gol in maglia azzurra: l’esterno ex Sassuolo, a recupero inoltrato, riceve il pallone sulla destra, avanza di qualche metro e lascia partire un mancino che non lascia scampo a Musso.

Il tabellino della gara

Gol: 22′ De Paul (U), 31′ Milik (N)

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Hysaj, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Lobotka (70′ Demme), Zielinski; Callejon (70′ Politano), Mertens (30′ Milik), Insigne. All. Gattuso

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, De Maio, Nuytinck; Stryger Larsen, Fofana, Walace, De Paul, Zeegelaar; Nestorovski, Lasagna. All. Gotti

Ammoniti: Becao, Milik