Roma-Inter, Marotta: “Valutiamo Sanchez e Nainggolan. Zaniolo? Ecco la verità”

L’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, prima del match contro la Roma ha parlato del futuro della rosa e della gara ai microfoni di Sky Sport.

Roma-Inter, le parole di Marotta

“Mancano cinque partite, per il bilancio consuntivo c’è tempo. Si può delineare una valutazione che non può non essere positiva: il lavoro di Conte si è visto, non solo per le statistiche ma per i valori che ha trasmesso alla squadra”.

Eriksen fuori? “Si gioca ogni tre giorni, il tecnico sceglie gli uomini in base alla funzionalità e al lavoro settimanale. Non è una bocciatura, ma è turn over necessario visti gli impegni ravvicinati“.

Marotta sul mercato

Sanchez? “Lo conosciamo direttamente, siamo contenti. Faremo delle valutazioni più mirate perché lo abbiamo a disposizione. Vedremo cosa si può fare“.

Zaniolo e Dzeko? “Zaniolo è sicuramente importante, uno dei giovani più interessanti del campionato. Ma noi non abbiamo approcciato la dirigenza della Roma e non lo faremo. Oggi parlare di mercato è difficile, non sappiamo che giocatori offrirà e ci sono competizioni che devono volgere al termine“.

Nainggolan? “Tornerà all’Inter, poi faremo delle valutazioni in base all’evoluzione del mercato e alla disponibilità di altri giocatori da altre realtà calcistiche“.

Difensori più duttili? “Il talento è un investimento per l’oggi e il domani, i giocatori pronti servono per l’immediato. Il nostro è un processo non rivoluzionario come ho letto, ma evolutivo, di crescita step by step; dobbiamo alzare l’asticella di tutto e lo vogliamo fare il prima possibile per tornare a vincere“.