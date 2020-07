Roma-Inter, le formazioni ufficiali: ancora Lukaku out

Chiude la domenica di Serie A la sfida tra giallorossi e nerazzurri: diamo un’occhiata alle scelte di Fonseca e Conte con la lettura delle formazioni ufficiali.

Gli undici iniziali di Roma-Inter

Entrambe le squadre hanno un bisogno disperato di vincere. Il tecnico lusitano continua a riproporre la difesa a 3, marchio di fabbrica del collega salentino. Out Zaniolo per infortunio, spazio sulla trequarti per Pellegrini e Mkhitaryan. Centrocampo muscoloso con Veretout e Diawara, in difesa ancora Ibanez.

Antonio Conte lascia ancora una volta fuori, almeno dal primo minuti, Eriksen e Lukaku. Torna Barella dall’inizio, Alexis Sanchez e Lautaro a trascinare l’attacco.

Così in campo

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kolarov; Bruno Peres, Veretout, Diawara, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan, Dzeko.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Brozovic, Gagliardini, Young; Barella; Sanchez, Lautaro.