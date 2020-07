Roma-Inter: Handanovic e Spinazzola nel prepartita

Grande match all’Olimpico, dove stasera si affrontano Roma ed Inter. Una partita molto importante per entrambe le squadre, e per motivi decisamente diversi. I nerazzurri inseguono lo Scudetto, i giallorossi vogliono blindare la zona Europa.

Handanovic e Spinazzola prima di Roma-Inter

Handanovic: “Non è normale una volta ogni tre giorni, ma non ci vogliamo piangere addosso. La Roma è in forma e arriva da tre vittorie di fila, dobbiamo cercare di fare la partite e giocare per vincere. Miglior difesa? Il campionato non è ancora finito, possiamo anche migliorare”.

Spinazzola: “Siamo noi che l’Inter abbiamo grandissime motivazioni. Con il nuovo modulo stiamo riuscendo ad esprimerci molto bene, siamo riusciti ad essere più solidi nel reparto difensivo. Andiamo sempre in gol, ma ovviamente dipende anche dal periodo”