Parma Sampdoria, sintesi e risultato

Il programma domenicale della trentraquattresima giornata della Serie A si apre con la sfida delle 17:15 tra il Parma e la Sampdoria. Gli emiliani occupano il dodicesimo posto in classifica e hanno due punti di vantaggio sui buclerchiati, che occupano il quattordicesimo posto. I padroni di casa partono meglio e sbloccano la sfida al 18′, quando Gervinho si ritrova il pallone sulla sinistra dell’area dopo il calcio d’angolo calciato da Brugman. L’ivoriano dribbla Bereszynski e con un destro potente trafigge Audero. I genovesi accusano il colpo e otto minuti dopo arriva il raddoppio del Parma con l’ex Caprari. L’arbitro Calvarese, dopo aver rivisto l’azione al Var, decide di annullare il gol perchè l’attaccante era in posizione di fuorigioco. Tutto da rifare per gli emiliani. I padroni di casa continuano a dominare la sfida e al 40′ trovano il meritato 2-0 grazie all’autorete di Bereszynski, che devia un cross di Kulusesvki. Nella ripresa la Sampdoria reagisce e riapre la sfida. Al 47′ Quagliarella crossa al centro per Chabot, che di testa sigla il 2-1 e firma il suo primo gol in campionato. cambia tutto nella ripresa con la Samp che recupera grazie a Chabot e Quagliarella, e poi ribalta con un altro gol per Bonazzoli. È sorpasso in classifica sul Parma, per la salvezza manca solo l’aritmetica. D’Aversa è invece al sesto ko nelle ultime sette giornate.

GLI HIGHLIGHTS DEL MATCH

Parma-Sampdoria, il tabellino

18′ Gervinho (P), 41′ aut. Bereszynski (S), 48′ Chabot (S), 69′ Quagliarella (S), 78′ Bonazzoli (S)

PARMA (4-3-3): Sepe; Laurini, Iacoponi, Gagliolo (79′ Siligardi), Pezzella; Hernani (63′ Barillà), Brugman, Kurtic (79′ Dermaku); Kulusevski, Gervinho (82′ Karamoh), Caprari (46′ Inglese). All. D’Aversa

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Chabot, Murru; Depaoli (46′ Maroni), Thorsby, Ekdal, Jankto; Ramirez (46′ Bonazzoli), Quagliarella (90’+1 Gabbiadini). All. Ranieri

Ammoniti: Ekdal (S)