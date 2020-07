Parma-Sampdoria, Ranieri: “La salvezza è vicina”

Al termine della sfida l’allenatore della Sampdoria, Claudio Ranieri, ha parlato ai microfoni di Sky Sport, dopo la rimonta per 3-2 contro il Parma.

Le parole di Ranieri, dopo Parma- Sampdoria

Colpo esterno per la Sampdoria che ha vinto in rimonta contro il Parma. Dopo un brutto primo tempo chiuso in svantaggio per 2-0, i blucerchiati sono stati capaci di ribaltare il punteggio grazie alle reti di Chabot, Quagliarella e Bonazzoli.

A commentare la prestazione della squadra è stato l’allenatore Claudio Ranieri, che ha rilasciato un’intervista a Sky Sport: “Nel primo tempo abbiamo sofferto il gioco del Parma. Il campo non era bagnato e di conseguenza il pallone non scorreva. Non avevamo mai giocato alle 17 e 15. Nella ripresa, invece, siamo stati bravi a cambiare l’andamento della sfida. Ho detto ai miei ragazzi che dovevano essere compatti e corti per non concedere spazi ai nostri avversari e di giocare con il cuore. Questo ci ha permesso di ribaltare il punteggio e di avvicinarsi alla salvezza, distante solo un punto. Nonostante la grande tensione che ci ha accompagnato in questo periodo, ho sempre creduto nelle potenzialità della rosa. Per questo motivo li voglio ringraziare”. Parole che testimoniano tutta la soddisfazione del tecnico romano che ha merito di aver risollevato la squadra per centrare la salvezza. Ranieri, però, è un tecnico umile e ringrazia i suoi ragazzi.

