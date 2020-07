Parma Sampdoria 2-3: succede di tutto al Tardini! (VIDEO HIGHLIGHTS)

La sintesi video di Parma-Sampdoria

Partita spettacolare al Tardini divisa in due. Ottimo Parma nel primo tempo e meritatamente avanti 2-0 con Gervinho e l’autogol di Bereszynski. Poi cambia tutto nella ripresa con la Samp che recupera grazie a Chabot e Quagliarella, e poi ribalta con un altro gol per Bonazzoli. È sorpasso in classifica sul Parma, per la salvezza manca solo l’aritmetica. D’Aversa è invece al sesto ko nelle ultime sette giornate.

La sintesi e il tabellino