News Roma, Fonseca promette spettacolo…il prossimo anno!

Il tecnico giallorosso, Paulo Fonseca, poche ore del big match contro l’Inter di questa sera ha risposto a varie domande dei tifosi su ‘Socios‘.

Fonseca: “Grandi novità per la prossima stagione“

Mancano meno di 7 ore al big match di questa sera contro i neroazzurri di Antonio Conte. Il tecnico portoghese, Paulo Fonseca, ha avuto il tempo di rispondere ad alcune domande inviate dai tifosi sulla piattaforma ‘Socios‘. Ecco quanto ha dichiarato: “Abbiamo iniziato un nuovo progetto quest’anno, la squadra è completamente cambiata. Stiamo lavorando per il futuro, in rosa abbiamo tanti giovani di belle speranze. Sono sicuro che nel prossimo campionato saremo ancora più forti. Abbiamo il dovere di costruire una squadra con continuità. Difesa a 3? Non posso escludere che non possa usarla la prossima stagione.

Anche se devo ammettere che il 4-3-3 o il 4-2-3-1 mi piacciono moltissimo, non vedo molta differenza tra le due. Vediamo come andrà a finire la stagione e poi valuteremo per quale formazione optare dalla prossima volta“.

Ancora Fonseca: “Con la Lazio sono state partite speciali“

Alla domanda su quale partita faccia fatica a dimenticare, l’ex Shaktar ha così risposto: “Sinceramente è difficile che io possa dimenticare qualche partita, però se devo essere sincero dico che la prima partita che ho disputato contro la Lazio, sia all’andata che al ritorno, sono state giocate con un’atmosfera diversa. Difficilmente potrò dimenticare simili emozioni“.