News Lazio, Inzaghi annuncia l’assenza importante per domani sera

Domani sera ci sarà il big match tra Juventus e Lazio che chiuderà la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A. Mancherà il giocatore chiave biancoceleste.

Inzaghi conferma: “Luis Alberto non sarà del match“

Brutte notizie per il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi. Nella sfida di domani sera contro la Juventus a Torino dovrà fare a meno di uno dei suoi giocatori importanti, ovvero Luis Alberto. In conferenza stampa ha dichiarato: “Non sarà più un match scudetto, ma sarà una bellissima partita. Entrambe abbiamo disputato un ottimo percorso. Sarà la terza volta quest’anno che affrontiamo i bianconeri. Non dobbiamo cercare alibi, dobbiamo affrontarli nella miglior maniera possibile. Luis Alberto? Purtroppo non potrà giocare. Ha provato a riposare per tre giorni, stamattina si è allenato ma sente ancora dolore, preferisco non rischiarlo.

Stesso discorso vale anche per Jony, Marusic, Radu, Leiva, Correa, Patric e Lulic. Non mi piace parlare di quelli che non ci saranno, ma di quelli che scenderanno in campo. Non nascondo che abbiamo avuto qualche problema dopo la ripresa del campionato, ora il nostro obiettivo è un altro. Giocare sempre con gli stessi uomini, a distanza di 48-72 ore, è normale peccare di brillantezza“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Juventus-Lazio, probabili formazioni: tridente inedito per Sarri, Inzaghi in emergenza

Ancora Inzaghi: “Mercato? No comment“

“Mercato? Se ne occupano il presidente ed il direttore sportivo. Preferisco concentrarmi sulla partita di domani e di chi scenderà in campo. Mi aspetto un bel match da parte dei miei ragazzi“.