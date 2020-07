Il tecnico francese non è per niente soddisfatto della prova dei suoi ragazzi in amichevole contro il Celtic. Tra meno di un mese affronteranno la Juventus negli ottavi di Champions League.

Garcia sbotta: “Così non andiamo da nessuna parte“

L’allenatore dell’Olympique Lyon, Rudi Garcia, non è stato molto tenero con i suoi giocatori che hanno disputato un amichevole contro la squadra scozzese del Celtic Glasgow. La partita è terminata 2-1 per i francesi, ma la condizione fisica dei giocatori non è (sarebbe assurdo il contrario) ottimale. Ricordiamo che la Ligue 1 è stata definitivamente sospesa e la Fedarazione francese ha proclamato, mesi fa, il Paris Saint Germain campione. Ad agosto, i ‘Les Gones‘, dovranno ancora disputare la partita di ritorno, degli ottavi di Champions League, contro la Juventus. All’andata finì 1-0 per i francesi con il gol di Lucas Tousart.

Dopo l’amichevole l’ex Roma ha rilasciato importanti dichiarazioni ai giornalisti presenti: “Contro il Psg nella finale della Coppa di Lega francese e contro i bianconeri in Champions non possiamo permetterci di fare questi errori, non accetto questi atteggiamenti“.

Ancora Garcia: “Errori del genere non devono più accadere“

“Non abbiamo gestito i ritmi per tutta la durata della partita. Siamo crollati, ci siamo addormentati e siamo diventati pigri. Non deve più accadere, altrimenti rischiamo di rovinare un’intera stagione per colpa di alcune disattenzioni“.