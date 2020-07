Napoli Udinese 2-1: gol De Paul, la ribaltano Milik e Politano (VIDEO HIGHLIGHTS)

Pareggio che serve più all’Udinese che gli azzurri: gli uomini di Gotti rosicchiano un’altra lunghezza sulla zona retrocessione, mentre i partonopei vedono allontanarsi anche il sesto posto.

Napoli-Udinese, la sintesi video del match

Alla prima occasione passano i friulani: è il 20′, azione dalla sinistra, cross al centro che attraversa tutta l’area, Insigne è in ritardo su De Paul che indisturbato piazza alle spalle di Ospina. Le cose sembrano complicarsi ancor di più quando Mertens si fa male ed è costretto a uscire, ma proprio il subentrante, Arkadiusz Milik, firma il gol del pareggio con un tocco in rete da pochi passi. Gol vittoria targato Politano: l’esterno ex Sassuolo, a recupero inoltrato, riceve il pallone sulla destra, avanza di qualche metro e lascia partire un mancino che non lascia scampo a Musso.

