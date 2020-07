Napoli-Udinese, Gattuso: “Vittoria meritata ma sono inca**ato per il gol subìto”

Al termine del match tra Napoli e Udinese, Gennaro Gattuso ha analizzato la gara ai microfoni di Sky Sport: ecco le parole del tecnico azzurro.

Napoli-Udinese, Gattuso: “Giocato molto bene, nervoso per il gol”

Gennaro Gattuso ha analizzato la vittoria del suo Napoli arrivata in extremis grazie al gol di Matteo Politano, alla prima realizzazione in azzurro.

“Abbiamo giocato che ha difeso molto bene. Abbiamo dato poca profondità, il rammarico più grande è il gol subìto, sono molto arrabbuato per questo. Siamo stati nella loro metà campo per tutto il tempo, dobbiamo migliorare sotto qualche aspetto. Penso sia stata una vittoria importante, ci fa proseguire il cammino con maggior tranquillità“.

Gattuso sulle occasioni sprecate

Pochi gol per troppe occasioni? “Non è mancanza di equilibrio. Noi siamo negli ultimi posti della classifica dal punto di vista di azioni create e gol fatti. Sono da contare anche i pali che prendiamo ogni volta. Ma questo, comunque, non è calcio, questo è un altro sport. I risultati che stanno accadendo in queste 8-9 partite sono molto strani. A noi si può dire ben poco. A tratti siamo poco brillanti, è vero ma stiamo facendo molto bene, c’è poco da ricriminare, facciamo sempre risultato“.

