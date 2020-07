Napoli-Udinese 1-1: gol De Paul, pareggio Milik (VIDEO)

L’Udinese passa in vantaggio a Napoli: 1-1, gol di De Paul e Milik

Il match si fa subito in salita per gli azzurri: gli uomini di Gattuso infatti, dopo i primi minuti in cui hanno tenuto le redini del gioco pur senza trovare un’azione davvero pericolosa (ad esclusione di un tiro velleitario di Zielinski). Alla prima occasione invece i friulani passano: azione dalla sinistra, cross al centro che attraversa tutta l’area, Insigne è in ritardo su De Paul che indisturbato piazza alle spalle di Ospina. Le cose sembrano complicarsi ancor di più quando Mertens si fa male ed è costretto a uscire, ma proprio il subentrante, Arkadiusz Milik, firma il gol del pareggio con un tocco in rete da pochi passi.