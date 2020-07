Juventus-Lazio, probabili formazioni: tridente inedito per Sarri, Inzaghi in emergenza

Sarà sfida scudetto, senza nessun’ombra di dubbio. E’ Juventus-Lazio, ed è il momento delle probabili formazioni, scelte che arriveranno in vista della 34esima giornata di Serie A. Maurizio Sarri e Simone Inzaghi si troveranno per la terza volta in questa stagione, uno di fronte all’altro e, nei primi due appuntamenti, il tecnico di Figline ha dovuto alzare bandiera bianca nei confronti del suo rivale, Inzaghi. E’ una Juve che ripartirà dalle certezze, con Leonardo Bonucci e De Ligt – nonostante l’acciacco dell’olandese – a guidare la linea a quattro di difesa, con Cuadrado che rientra dalla squalifica e Alex Sandro sull’altro versante. Centrocampo solito, con qualche ballottaggio e tridente che potrebbe formarsi con Douglas Costa, Dybala e CR7. Occhio però, perché Sarri potrebbe decidere di alzare Cuadrado davanti e inserire Danilo, nei 4 di difesa. Tutto verrà snocciolato nel corso delle prossime ore.

Dall’altra parte Inzaghi vuole regalare una gioia ai propri tifosi che fino al lockdown, avevano sognato in grande. E’ stata una Lazio un po’ spaesata che però, adesso, vuole chiudere bene la stagione e magari riaprire i discorsi legati allo scudetto. Piena emergenza in casa Lazio però, con alcuni perni chiamati a stringere i denti. Tra questi c’è Acerbi, poi sono diverse le assenze. Anche Radu non sarà del match, davanti si forma la coppia Caicedo-Immobile.

Juventus-Lazio, le probabili scelte di Sarri e Inzaghi secondo Fantacalcio.it

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Maurizio Sarri.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile. Allenatore: Simone Inzaghi.