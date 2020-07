Inter, tegola per Conte: infortunio e stagione finita, dovrà operarsi

L’Inter è tornata in piena lotta per lo scudetto. La squadra di Antonio Conte ha perso punti importanti per strada che potrebbe rimpiangere e non poco a fine stagione. Il club attualmente si trova a 6 punti dalla Juventus e le sfide di giornata potrebbero cambiare molto la classifica in vista del prossimo turno. Con una vittoria contro la Roma e una sconfitta dei bianconeri contro la Lazio, i nerazzurri si porterebbero a soli 3 punti dalla capolista. Conte però perde ancora dei tasselli.

Inter, problemi infortuni: Conte nei guai

Non una stagione fortunata per i calciatori dell’Inter. In molti hanno dovuto fare i conti con i continui infortuni, soprattutto per quanto riguarda il reparto di centrocampo. Conte ha recuperato per la partita con la Roma il giovane Barella, che però non sarà magari a completa disposizione. Sempre out Sensi e ora arrivano pessime notizie per Matias Vecino.

Inter, tegola per Conte: infortunio e stagione finita per Vecino

Come riportato dal Corriere dello Sport, non arrivano buone notizie per il reparto di centrocampo dell’Inter di Antonio Conte. I nerazzurri hanno perso nei giorni scorsi Matias Vecino per un infortunio al menisco del ginocchio. Non sono arrivate notizie confortanti dalle terapie svolte dal calciatore che ora sarà costretto all’operazione chirurgica. Già prenotato tutto a Barcellona, il calciatore ha concluso qui la sua stagione.