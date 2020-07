Genoa-Lecce, Liverani: “Partita assurda, siamo sfortunati. Salvezza? Ci crediamo”

Il Lecce di Fabio Liverani esce con 0 punti dalla gara di Marassi contro il Genoa. Il tecnico salentino ha analizzato la partita ai microfoni di Sky Sport.

“Faccio fatica a raccontare la partita. Abbiamo giocato con grande qualità e con grande livello, prendiamo due gol con due mezzi tiri. La gara era nelle nostre mani e alla fine hanno trovato un gol clamoroso. Sulla prestazione della squadra non ho nulla da dire. Se analizzo la gara di Cagliari e quella di oggi, faccio davvero fatica“.

Il gioco e le occasioni sono dalla vostra parte, ci credete ancora? “Non c’è dubbio. Dovrà per forza girare a nostro favore nelle prossime quattro gare. Credo che faremo tanti punti, poi dipenderà dagli altri“.

Calciatori sconsolati a fine gara: come li rialza? “Oggi noi facciamo uno scontro diretto con un punto di differenza contro una squadra di livello superiore. Noi abbiamo 14-15 calciatori, abbiamo creato, abbiamo giocato a calcio e ora dobbiamo avere la forza di crederci. Il campo non dice che c’è questa differenza, ora ci dobbiamo andare a prendere i punti che ci spettano“.

L’analisi sulla salvezza

Il tecnico del Lecce, poi, si è soffermato sulle prossime gare dei giallorossi e delle inseguitrici: ecco le parole di Liverani.

Concesso troppo? “Qualcosa andava concesso per forza, visto la loro forza. Per una squadra come noi è normale concedere, avremmo avuto tenere almeno tre punti in più nelle ultime due gare“.

A quanti punti ci si salva? “Se noi facciamo dai 9 punti in su, creiamo tanti problemi agli altri“.

Udinese e Torino sono salve? “Hanno un grande vantaggio. Anche per il Genoa non è affatto semplice con il derby, con Inter e Sassuolo. Faremo i complimenti agli altri se si salveranno ma noi siamo lì. Sembra un’utopia ma ci credo fino all’ultimo secondo“.