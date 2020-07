Parma-Sampdoria è la quarta gara della trentaquattresima giornata del campionato di Serie A. I ducali sfidano i blucerchiati al ‘Tardini’.

Formazioni ufficiali Parma-Sampdoria: le scelte di D’Aversa e Ranieri

Il Parma, da quando il campionato è ripreso dopo la pausa Coronavirus, in 8 partite ha collezionato 5 punti siglando 13 reti e subendone 16. D’Aversa vuole riprovare a vincere, non lo fa dalla partita contro il Genoa finita 4-1. Dovrà fare a meno di Darmian e Grassi per squalifica. Out Cornelius per infortunio. In attacco spazio a Gervinho, Caprari e Kulusevski. Ranieri pensa anche all’importante sfida di mercoledì contro il Genoa, per un emozionante derby. Diffidati Linetty e Colley che partono dalla panchina. In attacco spazio a Quagliarella e Ramirez.

D’Aversa si affida al trio Kulu-Caprari-Gervinho. Ranieri lancia la coppia Quagliarella-Ramirez

PARMA (4-3-3) :Sepe; Laurini, Iacoponi, Gagliolo, Pezzella; Hernani, Brugman, Kurtic; Kulusevski, Caprari, Gervinho

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Chabot, Murru; Depaoli, Thorsby, Ekdal, Jankto; Quagliarella, Ramirez