Fiorentina, Commisso soddisfatto per la salvezza: “Vittoria per i tifosi”

La Fiorentina di Rocco Commisso ha raggiunto la salvezza con quattro giornate di anticipo dopo la vittoria contro il Torino e la sconfitta del Lecce al Marassi contro il Genoa.

Fiorentina, Commisso soddisfatto per la salvezza

La gara dei Viola di Beppe Iachini contro il Torino è stata praticamente perfetta. Il vantaggio è arrivato dopo pochissimi minuti grazie all’autogol di Lyanco, costretto a deviare la palla in rete dopo una grande giocata di Christian Kouame. Ci ha pensato, poi, Cutrone a chiudere la gara e a mettere al sicuro i tre punti. La salvezza è ufficialmente arrivata al 90′ grazie alla sconfitta all’ultimo istante del Lecce di Fabio Liverani, perdente al Marassi contro il Genoa. Il Presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, dagli Stati Uniti ci ha tenuto a ringraziare tutta la società e i tifosi per il traguardo raggiunto.

La nota sul sito ufficiale

“Sono davvero soddisfatto per la prestazione di stasera. Complimenti ai ragazzi, al Mister ed a tutto lo staff. Abbiamo raggiunto il nostro primo obiettivo con quattro giornate di anticipo facendo già più punti dello scorso anno.

Ora dobbiamo cercare di continuare così nelle prossime quattro giornate sperando di scalare ancora la classifica. Sono molto felice per il ritorno alla vittoria a Firenze. Anche se purtroppo non c’erano i nostri magnifici tifosi. Questa vittoria è anche per loro”.

REAZIONI | 🎙️ Rocco Commisso commenta così la vittoria sul Torino 🗣️#ForzaViola 💜 #FiorentinaTorino pic.twitter.com/qf9gjZifpB — ACF Fiorentina (@acffiorentina) July 19, 2020

