Calcioscommesse, parla Nicchi: “Chi sbaglia, paga!”

Sulla questione ‘Calcioscommesse‘ è intervenuto il presidente dell’Aia, Marcello Nicchi sulla presunta combine tra Virtus Verona-Gubbio.

Nicchi: “Per il momento nessuno è indagato“

Torna l’incubo Calcioscommesse nel mondo del pallone. Stavolta la notizia arriva dalla Serie C, nella partita Virtus Verona-Gubbio arbitrata dal sig. Luigi Catanoso della sezione di Reggio Calabria, disputata il 12 gennaio del 2020, poco prima dello stop dei campionati a causa del Coronavirus. Il direttore di gara si era infortunato misteriosamente a pochi minuti dal termine del match sul risultato di 1-0 per i marchigiani. Dalla Calabria erano partite scommesse con risultati diversi da quelli che in quel momento aveva decretato il campo.

Tanto è vero che la Procura ha iniziato di aprire delle indagini. A metterci la faccia su questa vicenda ci ha pensato il presidente dell’Aia, Marcello Nicchi: “In questa associazione c’è un regolamento: chi sbaglia, paga! Confermo che per il momento nessuno degli associati ha ricevuto una comunicazione di indagine né notifiche“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>

Ancora Nicchi: “Se fossi nei panni del ragazzo denuncerei chi ha messo in giro queste voci“

“Voglio mettermi nei panni del ragazzo. Al suo posto querelerei chi ha diffuso questa notizia proprio perché è stato violato il segreto istruttorio di un’inchiesta della Procura della Repubblica. Vi ripeto, per il momento nessuno è stato sanzionato o condannato. Non ci sono arbitri interessati alla vicenda, ma se dovessimo scoprire che c’è uno dell’associazione inquisito risponderà su tutto e le conseguenze saranno inevitabili”.