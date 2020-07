Calcioscommesse, nei guai l’arbitro Catanoso. E’ stata aperta un’inchiesta

Virtus Verona-Gubbio del 12 gennaio 2020 è la partita sotto indagine. La procura federale ha aperto un’inchiesta anche su altri match.

‘Infortunio’ sospetto durante il match Virtus Verona-Gubbio

Ci risiamo. E’ di nuovo calcioscommesse. Stavolta si tratta di una partita di Serie C tra Virtus Verona e Gubbio, disputata il 12 gennaio 2020. Arbitro della partita il sig. Luigi Catanoso della sezione di Reggio Calabria. I marchigiani vincevano per 1-0. Nulla di strano fino al 78′ quando improvvisamente il direttore di gara, a pochi minuti dalla fine della partita, interrompe il match per un infortunio misterioso. Non potendo essere sostituito, da regolamento, il match deve essere sospeso. Strano, perché dalla Calabria c’è stato un flusso anomalo di giocate sul risultato finale della partita, diverso da quello che il campo aveva deciso.

Secondo ‘La Repubblica‘ il sig. Catanoso produce dei certificati medici che svelano l’entità del suo infortunio, ma ciò non convince la Federazione. La Guardia di Finanza ha aperto delle indagini a riguardo. Non solo, anche nel campionato Primavera ci sono stati casi di combine: rigori concessi, molte espulsioni. Tutte scommesse che partivano proprio dalla Calabria. La procura federale vuole vederci chiaro e ha deciso di parlare sia con allenatori che con i dirigenti delle squadre coinvolte.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Stasera in TV calcio, tutte le partite in diretta di oggi domenica 19 luglio

Catanoso si dichiara ‘estraneo ai fatti’

Dopo il diffondersi delle notizie, l’arbitro Catanoso ha voluto far sapere ai vertici federali che non è a conoscenza di queste strane anomalie. In realtà non ci sono indagati, ma solo sospetti.