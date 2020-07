Calciomercato Roma, 80 milioni per Zaniolo: il retroscena

Un mercato sempre più interessante ed intenso quello di Serie A, dove giorno dopo giorno le principali squadre del nostro campionato cercano di portare avanti operazioni importanti in vista della prossima stagione. Ne sa qualcosa la Roma, che però oltre a qualche affare in entrata, dovrà pensare a come blindare i suoi gioielli.

Mercato Roma: il Chelsea e quegli 80 milioni per Zaniolo

La Roma pensa a come rinforzarsi in vista della prossima stagione, e ragiona soprattutto a come puntellare ogni reparto. Questo ovviamente passa non solo da eventuali innesti, ma anche su come valorizzare gli elementi talentuosi già presenti in rosa. Uno di questi è ovviamente Nicolò Zaniolo, senza dubbio uno dei giovani più interessanti in Italia, oltre che preda di mercato molto ambita da varie big europee. E a tal proposito pare sia spuntato un retroscena piuttosto importante nelle ultime ore, riguardante una big inglese: stando a quanto riportato da cm.it, il Chelsea poco tempo fa sarebbe stato pronto a mettere sul piatto ben 80 milioni per Zaniolo. Ora quei soldi sembrerebbero destinati al colpo Havertz.

Futuro Zaniolo: Juventus e Inter alla finestra

Zaniolo piace soprattutto in Italia, e tra le varie big interessate ci sono Juventus e Inter, sicuramente quelle più in pole. Le due squadre continuano a restare alla finestra, e magari studiare una giusta strategia per strappare il giovane talento ai giallorossi.

