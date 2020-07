Calciomercato Roma, cambio allenatore e assalto per Cavani

La Roma vive un momento storico molto particolare. La società è pronta alla cessione del club, ma nel frattempo l’offerta giunta dal fondo americano Friedkin non accontenta James Pallotta. Intanto, anche la prossima stagione quasi sicuramente la squadra non prenderà parte all’edizione della Champions League. Infine, dopo aver cacciato il ds Petrachi, i giallorossi continuano a fare le loro valutazioni di mercato.

Roma, Cavani l’obiettivo per l’attacco

Svincolato e corteggiato dai migliori club d’Europa e non solo, Edinson Cavani potrebbe fare ritorno in Serie A dopo il suo passato tra Palermo e Napoli per approdare questa volta alla Roma. Il club giallorosso non è sicuro della permanenza di Edin Dzeko, ma intanto continua la trattativa per il Matador. Il classe 1987 però continua a fare richieste di ingaggio piuttosto elevate e vorrà prendersi tutto il tempo necessario prima di dare il sì ad un nuovo club.

Roma, cambio allenatore per il Benfica: parte l’assalto per Cavani

Mentre la Roma sembrava il club in netto vantaggio su tutti nelle ultime settimane, arriva però la notizia dal noto quotidiano portoghese Record sul futuro dell’attaccante uruguaiano. Pare che il Benfica voglia fare di tutto per acquistare Cavani. L’ex punta del Paris Saint Germain è finito nel mirino del club dopo il ritorno sulla panchina del Benfica di Jorge Jesus.